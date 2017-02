PM prende quatro e apreende dois em operação

Quatro suspeitos de integrarem o tráfico de drogas foram presos e outros dois adolescentes foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira, nas comunidades Parada de Lucas e Cidade Alta, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações do 16ºBPM (Olaria), as equipes foram recebidas a tiros nas comunidades. Houve confronto. Ainda não há informações sobre feridos.

Na ação, três rádios transmissores, um fuzil, uma pistola, 285 frascos de cocaína, 120 papelotes de maconha, além de material para a comercialização das drogas.

Os suspeitos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, também na Zona Norte.

Curtir isso: Curtir Carregando...