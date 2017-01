PM prende criminosos em roubo a Shopping na Ilha do Governador

Policiais Militares interceptaram nesta quarta-feira (18) um roubo a joalheria no interior do Ilha Plaza Shopping. Um suspeito trocou tiros com policiais do Batalhão de Choque e acabou ferido. Como ele, havia uma pistola. O homem foi socorrido no Hospital Municipal Evandro Freire, onde está sob custódia. Policiais do 17°BPM (Ilha do Governador) prenderam um segundo envolvido . Ainda de acordo com os policiais, um terceiro criminoso conseguiu fugir em um carro roubado no estacionamento do shopping. A polícia realiza cerco na região para prendê-lo. A ação está em andamento e após seguirá para registro na 37ªDP (Ilha do Governador).