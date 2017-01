PM prende ‘Batoré’ em casa

Policiais do 3°BPM (Méier) prenderam um homem apelidado ‘Batoré’, na comunidade do Gambá, Lins Vasconcelos, durante uma operação feita na localidade na tarde desta quarta-feira. O homem é envolvido com o tráfico.

A operação tem como objetivo reduzir a criminalidade no local. Os policiais foram vistos por criminosos, que iniciaram uma fuga. ‘Batore’ foi localizado em sua casa e preso. Ele mostrou os policias o local onde escondia a arma que usava. Após uma geral no perímetro, a guarnição encontrou uma pistola CZ cal. 40, 1 rádio transmissor, 4 carregadores cal. 556, 1 carregador de calibre 762 e material entorpecente ainda não contabilizado.

O caso foi encaminhado para a Central de Garantias NORTE, onde será realizado o registro.