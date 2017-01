PM morto em tentativa de assalto será enterrado nesta quinta

O corpo do soldado da PM Jefferson da Cruz Pedra, morto por bandidos que tentaram assaltar uma joalheria no Tijuca Off Shopping, será enterrado na tarde desta quinta-feira. O sepultamento ocorrerá às 15h45 no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

O policial foi atingido durante uma troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu. Na ocasião, um casal também foi baleado e foram levados para a mesma unidade que o PM e já receberam alta.

Jefferson era lotado no 18° BPM em Jacarepaguá.