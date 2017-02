PM morto em Nova Iguaçu é enterrado

O corpo do policial militar Tiago Bispo dos Santos, de 34 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Lotado no 20º BPM (Nova Iguaçu), ele foi morto enquanto fazia um patrulhamento, na noite desta terça-feira, na comunidade Dom Bosco, em Nova Iguaçu. Bispo chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Posse, mas não resistiu.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. Um inquérito da Polícia Civil foi aberto para identificar e localizar os autores do crime. O militar é o 20° PM assassinado este ano no Rio.