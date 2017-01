PM morre após ser baleado em Shopping

Um policial militar morreu após ser baleado na noite desta quarta-feira (18) no Shopping Guadalupe, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar confirmou a morte. Oficialmente, o PM é o 11º PM morto no estado em 2017.

O policial foi baleado por volta das 20h40, segundo as primeiras informações. A princípio, houve troca de tiros entre o PM e seis criminosos armados que tentaram roubar uma das lojas do centro comercial. No tiroteio,o PM, que era cabo da corporação, foi atingido na cabeça.

A PM identificou o militar como sendo o cabo Cosme Rodrigues Souza Júnior, de 32 anos, lotado no Palácio Guanabara. Souza Júnior estava há 8 anos na corporação e deixa esposa e filha.