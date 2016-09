PM invade buraco e derruba dois

Policiais do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) realizaram operação na madrugada de ontem para reprimir o tráfico de drogas na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu. Um suspeito morreu e o outro ficou ferido.

De acordo com a polícia militar, os agentes foram até a comunidade citada sendo recebidos à tiros pelos marginais. Houve um breve confronto. Ao realizarem buscas no local, foi encontrado ao solo dois homens, um revólver calibre 38, uma arma de brinquedo, uma mochila com 53 sacolés de cocaína, 31 recipientes da mesma droga, 16 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.

De imediato os dois suspeitos foram socorridos e levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse. Um deles veio à óbito e o outro segue internado.

A unidade divulgou a seguinte nota:

“O Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse/HGNI) informa que recebeu, na madrugada desta quinta-feira (15), dois pacientes com ferimentos causados por arma de fogo. Um deles, sem identificação, chegou sem vida ao hospital. O outro, Lorran Gomes Santana de 18 anos, teve ferimentos na coxa esquerda, abdômen e mão esquerda. Ele passou por cirurgia e segue internado na unidade sob custódia. Seu estado de saúde é estável”.