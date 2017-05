PM flagra tralhas com droga em Mesquita

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos no começo da tarde de ontem por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita após denúncia anônima. Os marginais foram flagrados dentro de uma residência na comunidade Chatuba,

De acordo com informações da corporação, por determinação do major Fortunato, a guarnição foi até a Rua Odílio esquina com a Rua Azevedo Júnior, na localidade conhecida como ‘Boca do 15’. No imóvel eles localizaram o imóvel e apreenderam farto material entorpecente e para endolação e balança de precisão.

Ao serem questionados pelos PMs os mesmos disseram pertencer a facção Comando Vermelho (CV). Bruno de Albuquerque Ferreira, de 22 anos, o Bruninho da Chatuba, teria confessado ser gerente da boca de fumo, e o adolescente de 16 anos, vapor do ponto de venda de entorpecente. No total, os agentes encontraram 102 tubos de cocaína. O registro de ocorrência foi feito na 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu).