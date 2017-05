PM faz operação em comunidade de Nova Iguaçu

Um casal foi detido durante operação do 20°BPM (Mesquita), na última quarta-feira, no complexo do Grão Pará, em Nova Iguaçu. Na ação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, 43 pinos de cocaína, 24 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. A ocorrência foi apresentada na 56ª DP (Comendador Soares).

Já na comunidade Jardim Nova Era, também em Nova Iguaçu, quatros homens foram detidos. Na ação, os PMs apreenderam 158 papelotes de maconha, 30 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro. O caso foi encaminhado para a 53ªDP (Mesquita).

Curtir isso: Curtir Carregando...