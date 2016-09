PM faz operação e tiros assustam moradores

Moradores de Madureira, na Zona Norte do Rio, acordaram assustados na manhã desta quarta-feira (21). Segundo eles, muitos tiros foram ouvidos nas imediações do Morro da Serrinha. Nas redes sociais, moradores contam que os tiros assustaram quem passava pela Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais vias do bairro.

De acordo com os relatos dos moradores, pelo menos um veículo blindado do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e cerca de 15 policiais militares foram vistos na Rua Olívia Maia, próximo ao Viaduto Negrão de Lima.

O 9º BPM (Rocha Miranda) informou que o batalhão está realizando uma operação na comunidade. A ação começou por volta das 6h e tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas e roubo de veículos na região.

Na terça-feira, PM apreendeu drogas no Estácio

Policiais militares e criminosos trocaram tiros no Morro do São Carlos, no Estácio, na Zona Norte do Rio, na terça-feira (20). Durante a operação, PMs do Batalhão de Ações com Cães (BAC) encontraram 210 quilos maconha e apreenderam uma espingarda calibre 12 e uma máquina caça-níquel. A droga foi levada para a 6ª DP (Cidade Nova). Não houve feridos ou presos.