PM faz cerco contra bandidagem em Caxias

Policiais Militares da 3° CPA (Comando de Policiamento de Àrea), em parceria com o 15° BPM (Duque de Caxias), realizaram na madrugada desta terça-feira, uma operação APREV, que tem como objetivo cercar as principais vias de acesso aos bairros do quarto distrito do município, com a intenção de bloquear rotas consideradas importantes para possíveis fugas de criminosos, além de proporcionar segurança no deslocamento de cidadãos e motoristas que trafegam pela região.

O objetivo da operação APREV é possibilitar um cerco de acesso estratégico contra marginais que passam pelos locais e proporcionar segurança aos pedestres e motoristas, combatendo o roubo de cargas, o assalto a mão armada e obstruindo os acessos dos criminosos durante uma fuga.

Ao todo, viaturas da PM estão fazendo patrulhas em sete estradas que passam por trechos importantes, como a Estrada São Lourenço, na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias.

Além disso, os agentes se posicionaram no Arco Metropolitano, sentido Magé, na Praça da Mantiqueira, trechos da Rodovia BR-040, a Estrada Rio do Ouro e o trecho com a Avenida Lima Castro, além do Arco Metropolitano, estarão sendo monitorados por policiais.