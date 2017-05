PM é preso por destruir consultório de hospital

Um soldado da Polícia Militar do Rio foi preso, nesta terça-feira (16), após depredar um consultório do Hospital Central da corporação, no Estácio, Zona Norte da capital. O agente, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, se descontrolou após ter uma licença médica negada.

O PM foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde foi autuado. Segundo a assessoria de imprensa das UPPs, o agente já seguiu para a Unidade Especial Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.