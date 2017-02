PM e mulher são achados mortos dentro de casa

O policial militar Marcos Cesar Tarradt, de 48 anos, foi encontrado morto junto com a mulher, Raphaela de Farias Guimarães, dentro de casa, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) fez perícia no local e ao que tudo indica, os dois foram vítimas de golpes de facas. O subtenente era lotado no 19° BPM (Copacabana) e estava na corporação há 28 anos.

O crime ocorreu na Rua 11, no conjunto Cesarão, de acordo com a polícia. Um inquérito foi instaurado e a DH apura as circunstâncias do crime. O corpo do policial e da mulher foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).