PM é morto e outros dois ficam feridos em ataque na Dutra

Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos, ao serem atacados por bandidos na madrugada desta quinta-feira, na Via Dutra, em Nova Iguaçu. O corpo do PM Marcelo Abdalla Neder, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.

Segundo informações da polícia, os agentes seguiam de carro quando foram surpreendidos por bandidos armados que assaltavam um caminhão de carga, na altura de Comendador Soares. Os criminosos pararam o veículo e ao perceberem que os ocupantes eram policiais, abriram fogo.

O soldado Carlos Roberto Freitas, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, foi baleado no joelho e o soldado Bruno Aurélio de Carvalho, espancado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois. Os criminosos levaram o veículo e a pistola do soldado Bruno. O trecho foi interditado e uma perícia foi realizada no local.