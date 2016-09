PM é morto com tiro na cabeça

O soldado Antônio Eduardo Matsumoto Costa, de 35 anos, morreu após uma troca de tiros com bandidos, durante um patrulhamento na Avenida Brasil, próximo à comunidade de Acari, na Zona Norte do Rio, no início da madrugada desta sexta-feira. O policial chegou a ser encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), a equipe suspeitou de dois homens em uma moto que saíam do conjunto habitacional Amarelinho, em Irajá, e realizou a abordagem. A dupla desobedeceu a ordem de parada e fugiu para dentro da Favela de Acari.

A equipe da polícia foi, então, surpreendida por bandidos armados em uma das entradas da comunidade, que revidaram, atingindo a cabeça do soldado. O outro PM que estava na patrulha não se feriu. Os criminosos conseguiram fugir. A Divisão de Homicídios (DH) da capital vai investigar o caso.