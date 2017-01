PM é morto com tiro na cabeça

Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Arará/Mandela, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta quinta-feira, na favela do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Por volta das 3h, o soldado Sandro Mendes de Lira, de 36 anos, dirigia uma viatura quando foi surpreendido por dois bandidos em uma moto, ao passar pela localidade conhecida como Igrejinha, no Mandela.

O PM foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do soldado seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH). Lira é o sétimo policial morto em 2017.