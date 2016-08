PM é morto com tiro na boca

Um policial militar foi morto após ser atingido com um tiro na boca disparado por criminosos, no início da noite deste sábado, em São João de Meriti. O sargento identificado como Henrique Martins foi atingido próximo à Via Light, no momento em que, junto com sua patrulha, checava uma denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada ao local para recuperar um veículo que teria sido roubado . Na ação, os PMs foram surpreendidos por marginais que atiraram e atingiram o sargento.

Ele chegou a ser levado ao Posto de Assistência Médica (PAM) de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações de criminosos presos ou feridos. O sepultamento do primeiro sargento será às 15h desta segunda-feira (29), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.