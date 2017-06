PM é encontrado morto na mala de carro na Zona Oeste do Rio

Um policial militar foi encontrado morto em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo o 27º BPM (Santa Cruz), o corpo do cabo Rafael Cássio Campos de Abreu estava na mala de um Hyundai prata com placa de São Paulo.

O carro foi deixado na Estrada de Urucânia, próximo à linha férrea. Os PMs do batalhão de Santa Cruz acionaram a Divisão de Homicídios (DH) para fazer uma perícia no local.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. Rafael Cássio era lotado no 24º BPM (Queimados). Ele é o 83º policial morto no Estado do Rio somente em 2017.