PM é detido na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um policial militar, na tarde desta quinta-feira, na Rodovia Washington Luís (BR-040). De acordo com relatos, ele disparou tiros a esmo na via e uma pessoa teria sido morta no local. No entanto, essas informações ainda não foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo o 15º BPM (Duque de Caxias), o homem, que ainda não foi identificado, estava dentro de um carro com uma pistola, carregadores e munições. A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias). A PM informou que a Corregedoria da Polícia Militar está investigando o caso.