PM é baleado por bandidos no Centro do Rio

Um policial militar foi baleado na Região Central do Rio, no fim da noite desta quinta-feira. O PM, lotado no Batalhão de Polícia de Grandes Eventos (BPGE), foi atingido por um dos tiros disparados por criminosos em um dos tornozelos, na Rua Barão de São Félix, via próxima ao Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle, atrás da Central do Brasil, e aos acessos para o Morro da Providência.

Segundo a corporação, após ficar encurralado por bandidos da providência, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) precisou ser acionado para realizar o resgate do PM. Conforme informou a Polícia Militar, os bandidos eram oriundos da comunidade da Providência.

Posteriormente, a Polícia Militar, a Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal e a Polícia Civil fazem uma operação de choque de ordem no entorno da Central do Brasil. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão, além de fiscaliza veículos irregulares e depósitos clandestinos nas áreas do Terminal Procópio Ferreira, do Terminal Américo Fontenelle e dos morros da Conceição, do Pinto e da Providência.