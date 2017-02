PM é baleado enquanto almoçava em Meriti

Um policial lotado na Policlínica da Polícia Militar (PPM) de Cascadura, foi alvo de um ataque de bandidos, na tarde desta terça-feira, em São João de Meriti. O sargento André Luis de Araújo, de 42 anos, almoçava em uma pensão situada na Rua Prefeito Osvaldo Marcondes de Medeiros, próximo à estação de trem Agostinho Porto, quando, por volta das 14h30, três homens desceram de um carro e atiraram contra ele.

André, conhecido como Russão, foi atingido por vários disparos no rosto, no peito e nas pernas. Os suspeitos conseguiram fugir. De acordo com a PM, ele foi socorrido por bombeiros e encaminhado ao PAM de São João de Meriti. Depois de ter o quadro de saúde estabilizado, o sargento foi transferido para o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A vítima mora em São João de Meriti, no bairro Vila Tiradentes. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).