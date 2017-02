PM é baleado em tentativa de assalto

Um policial militar lotado no 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) foi baleado durante tentativa de assalto próximo a Avenida Joaquim da Costa Lima, no começo da madrugada desta quinta-feira, no município.

O soldado Frank foi atingido com um tiro no abdome. Ele é lotado no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Lote XV, chegou a ser levado para o Hospital da Posse. De acordo com a guarnição, o militar estava de folga quando foi atacado.

Um motoqueiro que passava na região socorreu a vítima e alertou os agentes sobre o ocorrido. Ele estava com sua arma, um revólver calibre 38 mm com numeração e com quatro munições deflagradas, além de quatro intactas. A unidade médica não divulgou informações sobre o estado de saúde do PM.