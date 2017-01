Após denúncia, Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram um cerco policial nas proximidades da Estação Vila Rosali, em São João de Meriti, na noite desta quinta-feira. Na ação um adolescente foi apreendido e um homem foi preso, e com eles foi apreendido farto material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 54ªDP (Belford Roxo), onde admitiram fazer parte do tráfico local.