PM DE UPP É PRESO TRANSPORTANDO FORNECEDOR DE ARMAS E MUNIÇOES PARA O TRÁFICO.

Policiais da 39ª DP (Pavuna) prenderam, nesta hoje, Paulo Cesar Oliveira Santos, conhecido como Índio, apresentado como um dos principais fornecedores de armas e munições para o tráfico no Rio. Também foi preso um policial militar da UPP Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, que fazia a transportação do criminoso e mais de 3 mil munições de pistola.

Índio é do complexo de comunidades de Senador Camará, na Zona Oeste da cidade, e apontado como fornecedor de armas e municões para facções criminosas que atuam no Rio. O PM Vinicius dos Santos de Araujo conduzia o carro, um Hyundai I30, que levava o criminoso e 3.495 munições de pistola calibre 9mm dentro do porta-malas. Eles estariam a caminho de Acari. Segundo a polícia, o veículo era sempre usado para transporte de armas e munições.