PM de folga e mulher são baleados

RIO — Um policial militar foi baleado em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira, durante uma tentativa de assalto. De acordo com informações da corporação, o PM estava de folga e acompanhado da mulher, quando foi abordado por criminosos armados. Houve disparos no local e os dois ocupantes do veículo, de cor preta, ficaram feridos.

O Policial, identificado como Rafael Carvalho Alves Pinheiro e lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga, teria sido atingido, segundo testemunhas, nas regiões do pescoço e do tórax, além de uma das mãos. Já a mulher foi baleada nas costas.

O crime aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King, próximo ao Atacadão. Feridas, as duas vítimas foram socorridas e levadas por policiais militares para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Segundo a corporação, o PM atingido está em estado grave. A mulher, segundo informações de amigos do casal, está com o quadro estável e não corre risco de morrer.

A polícia apura as circunstâncias do caso. Ainda não há informações, por exemplo, do número de bandidos que participaram da ação, nem se os integrantes do bando foram os únicos a dispararem ou se ocorreu um confronto no local. A arma do policial teria sido levada pelos criminosos. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).