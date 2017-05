PM APURA SE POLICIAS COLOCARAM BANDIDOS EM CAVEIRÃO PARA RETOMAR A CIDADE ALTA

A PM abriu, neste domingo, investigação para apurar um provável ajuda de PMs do 16º BPM (Olaria) a traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que fiscalizam o tráfico na Cidade Alta, em Cordovil, desde o ano passado e estavam sendo atacados pela quadrilha do Comando Vermelho (CV), na madrugada da última terça-feira.

Um áudio, seguido de uma denúncia anônima, circula em redes sociais, informando que um grupo de policiais teria recebido R$ 1 milhão para conduzir de volta à comunidade, dentro do caveirão (veículo blindado), traficantes do TCP, na retomada do território.

Em comunicação, a Secretaria estadual de Segurança afirma que o secretário Roberto Sá, “tão logo tomou ciência do áudio”, determinou ao comandante-geral da PM, coronel Wolney Dias, que a Corregedoria da corporação instalasse sistema investigativo sobre o fato. A denúncia anônima afirma que Sá e o subsecretário Fábio Galvão já haviam recebido o informe e nada teriam feito. O áudio então teria sido repassado por um advogado de traficantes a policiais. Segundo uma fonte da secretaria, a autenticidade do áudio e a data em que foi feito também estão sendo investigadas.

A ação da polícia na última terça-feira prendeu 45 traficantes — todos do CV — e, com eles, apreendeu 32 fuzis. Apesar de ter destacado o “êxito” da operação, a PM publicou, em seu boletim interno, na última sexta-feira, a transferência de nove PMs do 16º BPM (Olaria), cada um para uma unidade diferente. A corporação justificou dizendo ser “medida administrativa”.