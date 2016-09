PM apreende trio em Engenheiro Pedreira

Três menores foram apreendidos durante operação realizada nesta segunda-feira, por policiais militares do 24º BPM (Queimados), com apoio do 15º BPM (Duque de Caxias) e do 39º BPM (Belford Roxo), na comunidade do Guandu, em Engenheiro Pedreira.

Os agentes foram até a localidade para reprimir o tráfico de drogas. Na ação, os PMs apreenderam o trio de adolescentes em posse de 01 fuzil AK 47, 17 munições, 105 pedras de cocaína, 01 rádio transmissor, 11 bases para carregamento de rádio e artigos militares. A ocorrência foi encaminhada para a DP da área.