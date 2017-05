Policiais do 41°BPM (Irajá), na tarde desta quinta-feira (11), em operação no complexo do Chapadão, foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Alto do Gogó, após buscas num local de mata fechada, foi localizado um fuzil calibre 556mm.

A ocorrência foi encaminhada para a 39ªDP (Pavuna).