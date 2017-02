Policiais militares do 27ºBPM (Santa Cruz) realizaram operação na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (07). Durante a incursão, homens armados atiraram contra as equipes do batalhão e houve confronto. Na ação, um suspeito foi preso com uma motocicleta roubada. Também foram localizados um fuzil e drogas em vasculhamento na comunidade. As ocorrências seguem para a 36ªDP (Santa Cruz).