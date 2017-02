PM apreende pistola-metralhadora e granada

Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizaram operação na comunidade do Lixão, em Gramacho, em Duque de Caxias, na tarde de quarta-feira. Durante incursão na localidade, as equipes foram recebidas a tiros por bandidos e houve confronto. Após cessar a situação, foi feito vasculhamento sendo encontrado um homem ferido com uma pistola-metralhadora, uma granada e munições. O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo.

A ocorrência encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias).

