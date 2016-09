Piloto do CV vai em cana

Um homem apontado pela polícia como um dos ‘pilotos’ da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso por agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) na manhã do último domingo, na comunidade Coreia, em Mesquita. Dos dois homens, que seriam comparsas, também acabaram detidos.

De acordo com informações de duas guarnições, a primeira formada pelo sargentos Ronald e soldado Brito, e a outra pelo cabo Cirino e soldado Vicente, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando avistaram três suspeitos em um veículo na Rua Carolina Méier.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o trio uma certa quantidade de maconha, um rádio transmissor que operava na faixa do tráfico de drogas. Os suspeitos informaram à polícia que haviam acabado de chegar da comunidade da Ponte azul, em Nilópolis. Os policiais apuraram que Iago de Souza Gumiero, de 20 anos, estaria usando o carro do pai para transportar os comparsas entre a Ponte Azul e a Coreia.

Os outros comparsas identificados como Vitor Coelho dos Santos e Vitor Hugo Gomes Bernardo Cristóvão, ambos de 19 anos também foram detidos com um rádio transmissor e 14 gramas de maconha. Um dos suspeitos ostentava um relógio de marca, enquanto outro, um cordão de ouro maciço. Levados para a central de flagrantes da 53ª DP (Mesquita), o trio foi encaminhado para a 52ª DP (Centro) em Nova Iguaçu.