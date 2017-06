PF prende quatro com 240 quilos de pasta base de cocaína na Dutra

Agentes da Polícia Federal prenderam quatro homens, com idades ebtre 26 e 35 anos, e apreenderam 240 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, altura de Barra do Piraí, no sul fluminense, nesta quarta-feira. A droga estava escondida na carroceria de uma caminhonete e foi localizada com a ajuda de um cão farejador. O veículo havia saído de São Paulo e seguia para o Rio. O motorista dos quatro suspeitos também foi preso.

Além da caminhonete na qual a pasta base de cocaína estava, a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF também localizou dois carros que atuavam como batedores do bando. O primeiro estava em um posto de combustível, ainda na Dutra. Os dois ocupantes foram autuados em flagrante.

O outro veículo estava no posto de pedágio próximo ao município de Seropédica. O motorista, que estava sozinho no momento da abordagem, também foi detido.

Os presos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram conduzidos ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.