PF prende homem com cocaína em aeroporto

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Federal (PF) enquanto tentava embarcar transportando cerca de 2,3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio. O jovem viajaria para Madri, na Espanha.

Os policiais desconfiaram do material durante uma inspeção por raio-x, que acusou a presença de material orgânico no seu interior. Segundo os agentes, a droga estava escondida sob o forro do fundo da mala de viagem.

O homem foi indiciado por tráfico internacional de drogas, cuja a pena pode variar de 5 a 15 anos de reclusão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado.