PF apreende duas toneladas de maconha

A Polícia Federal apreendeu um carregamento de maconha com aproximadamente duas toneladas, na tarde desta quarta-feira, na Rodovia Washington Luiz (BR-040). As drogas foram encontradas após denúncia, na caçamba um caminhão, que estava na altura do município de Teresópolis, Região Serrana, na pista sentido Rio.

O motorista do veículo foi preso em flagrante e indiciado por tráfico. Ele será conduzido a uma prisão estadual e ficará à disposição da Justiça. As drogas foram levadas para a Superintendência Regional de Polícia Federal.