Pezão vai se afastar do cargo por problemas de saúde

foto: Reprodução/TV Globo

A notícia foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim e confirmada pelo próprio governador.

O governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, vai se afastar do cargo para realizar exames médicos. A informação, confirmada pelo próprio governador, foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, no início da tarde de desta sexta (14).

A assessoria do Palácio Guanabara informou que Pezão ficará afastado por uma semana, a partir de domingo (16), e que o vice-governador Francisco Dornelles estará à frente do governo durante esse período. Ainda de acordo com a assessoria, o governador vem enfrentando problemas de saúde relacionados ao seu quadro metabólico, como descompensação do diabetes e aumento de peso.