Petrobras anuncia queda dos preços da gasolina e óleo diesel

Os preços da gasolina e do óleo diesel vão sofrer redução nas refinarias de 5,4% e 3,5%, respectivamente. O anúncio foi feito nesta quinta pela Petrobras. Nos cálculos da estatal, se a alteração for inteiramente repassada aos postos, o litro do diesel poderá ficar 2,2% mais barato, ou cerca de R$ 0,07 por litro, em média. Já o preço da gasolina dos postos poderá cair 2,4% ou R$ 0,09 por litro, em média.

Segundo pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do litro da gasolina no Município do Rio está em R$ 3,881. O do diesel é de R$3,068. Mas para o consumidor final sentir no bolso a redução é necessário que revendedoras e donos de postos repassem a queda, o que nem sempre acontece.

Em comunicado, a estatal explicou que a concorrência com combustíveis importados motivou a redução dos preços. A Petrobras frisou ainda que os novos valores continuam com “margem positiva em relação à paridade internacional” e sinalizou que poderá aumentar a frequência dos reajustes.

“A decisão foi guiada predominantemente por um aumento significativo nas importações no último mês, o que obrigou ajustes de competitividade da Petrobras no mercado interno. Conforme princípio da política em vigor, a participação de mercado da empresa é um dos componentes de análise considerado”, informou a nota.