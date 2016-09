Pedófilo é preso pela Civil

Um homem identificado como Gabriel Augusto Santos de Andrade, de 31 anos, foi preso por armazenamento de imagens pornográficas de crianças, num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, nesta terça-feira. O analista de sistemas foi detido em flagrante por agentes da Polícia Civil do Rio.

De acordo com a polícia, a mãe de uma criança procurou a Delegacia de Defesa da Mulher, de São Paulo, e contou que um homem estava mantendo conversas, através de uma rede social, com sua filha de 10 anos.

O mandado de prisão contra Gabriel, expedido pela Justiça, foi cumprido pelas delegadas Gabriela Von Beauvais e Samira Fares Negrini. Durante as buscas, os policiais encontraram, no computador do autor, várias fotos e mais de 100 vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, no Centro, onde foi formalizado a prisão em flagrante. A pena máxima prevista para este crime é de quatro anos de prisão. A ação teve o apoio de agentes de São Paulo, que investigavam o caso desde o dia 15 de maio do ano passado.