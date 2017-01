Pastor é baleado na porta de igreja em Nova Iguaçu

Um pastor foi baleado na porta de uma igreja em Nova Iguaçu, na manhã de quarta-feira (25). A família acredita que os criminosos confundiram a Bíblia que ele carregava com uma arma, durante uma tentativa de assalto. O pastor foi ferido de raspão na cabeça.

Marcos Paulo Morais, de 43 anos, estava chegando para um culto na igreja Projeto Resgatar Vidas, no bairro Vila Nova, quando foi abordado por suspeitos.

Elisângela Morais, mulher do pastor, acredita que os suspeitos confundiram a Bíblia dele com uma arma. “Eles não anunciaram o assalto, não anunciaram assalto. Aí que a gente também está apavorado por ele estar com a Bíblia e a pochete na mão. Ele estava saindo do carro, né? Saindo do carro para entrar para igreja. Ele voltou para pegar a Bíblia e o documento e a saindo de novo do carro. Aí, o que a gente acha: que nessa volta dele, eles podem ter achado que ele estava pegando uma arma, não sei”, disse a mulher ainda muito confusa.

No carro do pastor, a polícia contou pelo menos oito tiros. Marcos foi atingido por estilhaços nas costas e na perna. Ele também ficou ferido de raspão na cabeça. O pastor Marcos Paulo Moraes, foi atendido e liberado pelo Hospital da Posse.