Para trazer cargas de fora do Rio, caminhoneiros cobram até 50% mais caro

Parado diante do depósito de uma rede de supermercados,em Realengo, João aguarda o caminhão ser descarregado — nele, estão R$ 32 mil em pacotes de macarrão. Quando subitamente, dois homens armados rendem o motorista e o obrigam a seguir para o Chapadão, um trajeto que, no trânsito congestionado logo no início da noite, pode levar mais de meia hora. No caminho, ao passar próximo a uma comunidade dominada por uma facção rival à dos assaltantes, o veículo é “alvo de centenas de disparos de arma de fogo”, como consta no registro de ocorrência feito na 39ª DP (Pavuna). Mais de 40 tiros de fuzil atingem o caminhão, que consegue seguir adiante mesmo com os pneus furados.