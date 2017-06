Pai do suspeito de matar Jovem na Baixada Fluminense faz supostas ameaças a família da moça

O Pai do suspeito Paulo Roberto Soares, de 38 anos, acusado de ter assassinado a jovem Pâmela da Silva Teófilo, de 21 anos, fez supostas ameaças ao primo menor de idade e a família da moça, na tarde deste domingo (25).

Arturo Bernardo, pai do suspeito disse na rede social Facebook:

– ‘ficar falando bobagem no face é fácil ainda vou me esbarra com você é o pai do Paulo que ta falando não me escondo por trás da tela (…)’.

A irmã do suspeito ainda comentou no mesmo post no Facebook do menor:

– ‘Verdade, ele vai apodrecer na cadeia do mesmo jeito que ela está apodrecendo no inferno’

Familiares da jovem já acionaram a polícia sobre o ocorrido para manter a segurança da família e do menor de idade.