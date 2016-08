Pai de santo é morto a pauladas

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de Marcos Antônio dos Santos de Carvalho. Segundo a polícia, o homem de 49 anos era pai de santo e pode ter sido vítima de intolerância religiosa.

Ele foi encontrado morto na manhã de ontem, na cama de sua casa, em São João de Meriti. O crime ocorreu na Rua Valério Vilas Boas, 111, no Centro da cidade. O corpo estava nu sobre a cama e continha marcas de pauladas. Um homem foi detido como suspeito do caso e levado para a especializada, onde prestou depoimento.

Ele foi agarrado por moradores próximos à casa onde ocorreu o homicídio. Eles alegaram que o homem estava rondando a casa no momento do crime e, por isso, pode ser o autor do assassinato.