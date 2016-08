Padrasto mata enteada de nove anos a facadas

A polícia prendeu um homem suspeito de esfaquear a enteada de 9 anos, na tarde de quinta-feira (25), no Morro do Fallet, região central do Rio. Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram acionados e socorreram a menina. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo informações, o padrasto da vítima também foi encontrado ferido no local. De acordo com testemunhas, o suspeito teria caído de uma laje depois de esfaquear a enteada. O caso está sendo investigado e os agentes não informaram o que motivou o crime.