Padrasto confessa que matou enteada de 2 anos a socos

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado suspeito da morte da enteada de 2 anos. Carlos Sandro de Oliveira foi levado por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e, segundo a Polícia Civil, confessou em depoimento que matou Katielen Camila de Oliveira Santana a socos após se irritar com o choro da criança, que era filha de sua mulher.

Em nota, o delegado Willians Batista informou que a DHBF foi acionada para comparecer na sede da 56ª DP (Comendador Soares), onde uma morte, inicialmente apontada como natural, gerou suspeita.

Na delegacia, a mãe da vitima relatou não ter ocorrido nada de estranho na residência, o que foi confirmado por vizinhos. Quando a equipe da DHBF chegou na residência, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, constatou que Carlos Sandro de Oliveira, padrasto da menina, não estava no local. Os agentes, então, realizaram diligências atrás dele.

Por não haver marcas visíveis no corpo da criança, a perícia no local não foi conclusiva. No entanto, no Instituto Médico Legal (IML), o legista de plantão, ao analisar o corpo da vitima, diagnosticou inúmeras lesões internas na criança, inclusive com fraturas de costelas e hemorragia interna.

Confrontado com as conclusões periciais, em interrogatório, Carlos Sandro confessou a prática do crime e afirmou ter matado a criança a socos por se irritar com o choro dela. Carlos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo), cuja pena pode alcançar em até 30 anos de reclusão.