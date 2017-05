Pacientes de Caxias são transportados em novos veículos

O Prefeito Washington Reis entregou, na manhã desta sexta-feira (12), na Praça do Pacificador, Centro de Duque de Caxias, os novos veículos que serão usados para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento especializado fora da cidade. Há anos, os moradores atendidos pelo SUS, que fazem essa viagem para hospitais e clínicas conveniadas, eram levados em kombis que faziam grandes trajetos sem oferecer conforto e segurança aos pacientes.

A partir de agora, os pacientes serão transportados em Vans com ar-condicionado e capacidade para 15 pessoas, que foram incorporadas ao Departamento de Viaturas da Secretaria Municipal de Saúde, e pegam os pacientes em suas residências. “Nossos pacientes merecem ser tratados com dignidade”, disse o prefeito Washington Reis, que estava acompanhado do secretário municipal de Saúde José Carlos de Oliveira.

Os moradores levados a hospitais e clínicas da Capital e do município de Magé fazem tratamentos diversos como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, reabilitação e cirurgias, entre outros.