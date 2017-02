Os 20 modelos de carro mais roubados no Rio

O Hundai HB20 é o carro mais roubado da Região Metropolitana do Rio, de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IVR), organizado pela Superintendência de Seguros Privados. Para chegar ao índice, o órgão do Ministério da Fazenda divide o número de veículos com seguro pelo número de sinistros pagos. Para evitar distorções, a reportagem só levou em consideração modelos com mais de 500 veículos segurados na área. Veja a lista.

O HB20 é o carro mais roubado do Rio Foto: Divulgação

O preferido dos bandidos

A região metropolitana do Rio tem 10.096 veículos do modelo HB20. Desses, 338 foram roubados – atingindo um índice de 3,348% de roubos.

Peugeot 208 é o segundo mais roubado Foto: Fabio Perrotta Jr

2º lugar

O Peugeot 208 está na segunda posição. O índice é de 2,72%. São 1.764 veículos desse modelo na área e 48 foram roubados.

Ford Fusion é o terceiro modelo mais roubado

3º lugar

Na terceira posição está o Ford Fusion. O Rio tem 1.030 veículos deste modelo, sendo que 26 foram roubados.

Crossfox é o quarto modelo mais roubado

4º lugar

O Rio tem 1.773 carros do modelo Crossfox, da Volkswagen. Destes, 43 foram roubados – colocando o modelo na quarta posição entre os mais cobiçados entre os criminosos. O IVR é de 2,425%.

Siena 1.0 é o quinto modelo mais roubado

5º lugar

O Fiat Siena 1.0 tem uma taxa de 2,385% de roubos. No Rio, há 7.756 veículos e 185 foram roubados.

Onix está na lista dos mais roubados

6º lugar

Na sexta posição está o Onix, da Chevrolet, com uma taxa de 2,297% de roubos. A Região Metropolitana do Rio tem 5.660 veículos e 130 foram roubados.

JAC está na lista dos mais roubados

7º lugar

Os modelos da montadora chinesa JAC foram compilados juntos. No Rio, 1.993 veículos da marca e 45 foram roubados, alcançando uma taxa IVR de 2,257% e o sétimo lugar da lista.

Chevrolet Cruze está na lista dos mais roubados Foto: Michael Figueiredo

8º lugar

O Cruze, da Chevrolet, ficou na oitava colocação com uma taxa de roubos de 2,236%. A Região Metropolitana do Rio tem 2.459 veículo do modelo e 55 foram roubados.

Eco sport está na lista dos mais roubados Foto: Domingos Peixoto

9º lugar

Na nona posição do desejo dos bandidos está o Eco Sport, com 7.995 na região e 176 roubados, uma taxa IVR de 2,201%.

Fiat Grand Siena 2015

10º lugar

Os modelos do Siena acima de 1.0 estão na décima posição. São 5.066 desses veículos na área com 109 roubos.

Cerato está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

11º lugar

O Cerato, da Kia Motors, tem uma taxa de roubo de 2,148%. São 1.629 veículos na área com 35 roubados.

Voyage está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

12º lugar

O Voyage está na 12º posição com 186 veículos roubados dos 9.010 na região. Assim, a taxa fica em 2,064%.

Prisma está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

13º lugar

O Rio tem 7.431 carros do modelo Prisma. Destes, 151 foram roubados. O IVR é de 2,032%.

Fiat Uno Way está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

14º lugar

A lista segue com o Fiat Uno Way, que 674 veículos na região, onde 13 foram roubados, formando um IVR de 1,928%.

Gol está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

15º lugar

A 15ª posição está com o Gol 1.0 com o índice de 1,898% de roubos. A Região Metropolitana do Rio tem 14.015 desse modelo e 266 foram alvos de criminosos.

Palio 1.0 está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

16º lugar

O Palio 1.0 está com uma taxa de 1,878% de IVR. Há, no Rio, 16.131 carros desse modelo, sendo que 303 foram roubados.

Fiat Uno 1.0 está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Jason Vogel

17º lugar

O Fiat Uno 1.0 ocupa a 17ª posição com uma taxa de 1,837% de IVR. São 185 veículos roubados de 10.073 que existem na região.

Duster está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

18º lugar

A Renault vendeu 3.062 carros do modelo Duster no Rio, mas 56 foram roubados. Assim, a taxa IVR fica em 1,828%.

Renault Sandero está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

19º lugar

Já o Sandero, também da Renault, ficou em 19º lugar com 2.314 veículos e 42 roubos. A taxa IVR é de 1,815%.

Peugeot 308 está na lista dos carros mais roubados no Rio Foto: Divulgação

20º lugar

A 20ª posição está com o Peugeot 308, cujo modelo vendeu 772 unidades na região. Destes, 14 foram roubados e o IVR ficou em 1,812%.

Via: Extra