Operação termina com um morto e armas apreendidas

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram na noite da última segunda-feira uma operação na Comunidade do Dendê, Ilha do Governador. Houve confronto armado entre policiais e bandidos. Um homem conhecido como ‘Metal’, suspeito e atuar no tráfico na localidade, foi atingido e levado para o Hospital Municipal Evandro Freir, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram apreendidos: 1 Fuzil G3 Calibre 7,62, 124 munições intactas;1 pistola Canik fabricação Turca Calibre 9mm; 10 munições intactas; 6 granadas; 1 radiotransmissor; 1 bateria extra de radiotransmissor e uma Pequena carga de drogas a ser contabilizada.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios (DH) da Capital.

Barricadas no Faz Que Quer

No mesmo dia, pela manhã, barricadas foram vistas em Rocha Miranda. Bandidos bloquearam um dos acessos a Comunidade do Faz Quem Quer. A favela fica entre Rocha Miranda e Coelho Neto. Um taxista precisou pedir ajuda a um morador para poder passar. E outro acesso, havia bloqueio com pneus e concretos.