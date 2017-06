Na madrugada desta Quarta-feira (21) foi feita uma operação na Comunidade do Guandu, Engenheiro Pedreira, pelo BPCHQ na área da 24ºBPM. Durante o deslocamento pela mata dos policias para se aproximarem da comunidade pela parte de trás, avistaram dois homens não identificados que caminhavam pela Estrada do Bananal. Os policiais estavam com pouca visibilidade porém após os homens dispararem contra outros policias conseguiram enxergar que eles estavam armados. Os Policiais trocaram tiros e constataram que um elemento já estava caído no chão, com ele havia um fuzil AK- 47 e em sua mochila havia uma pequena quantidade de entorpecentes. O outro individuo mesmo ferido conseguiu fugir deixando um Fuzil FAL 7.62

Policiais prestaram socorro para o elemento capturado que foi levado para Policlínica de Japeri (Itália Franco) seguindo da policlínica de ambulância para o hospital mais próximo. O caso foi levado para 63º DP (Japeri).