Operação em Japeri deixa quatro baleados

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade São Jorge, em Japeri, deixou três suspeitos e uma mulher feridos. Todos foram levados ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu para receber atendimento. As informações foram divulgadas no perfil oficial do batalhão.

De acordo com o Bope, houve um intenso confronto. Foram apreendidos um fuzil airsoft, três pistolas e drogas. A ocorrência foi registrada na 48º DP (Seropédica).

Perfis em redes sociais chegaram a afirmar que até 50 pessoas tinham sido mortas na operação. No entanto, a informação é falsa, de acordo com a 63º DP (Japeri).

Via Extra

