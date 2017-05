Operação em Itaboraí termina com um morto e quatro presos

Uma operação do 35º BPM (Itaboraí) terminou com um morto e três presos, nesta terça-feira, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes patrulhavam o local conhecido como ‘Buraco da Cobra’, quando encontraram homens armados que seriam traficantes. Eles teriam disparado contra os agentes, dando início ao confronto.

Um homem identificado como Pedro, que seria um dos suspeitos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Juan dos Santos Teixeira, Diego da Conceição Carvalho e André Luiz Macedo da Silva foram presos.

Com os suspeitos, foram encontrados uma pistola, quatro munições, três radiostransmissores, um coldre e pinos de cocaína. Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).