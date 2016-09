Operação é realizada para prender Fat Family

As polícias Civil e Militar deflagraram uma operação, nesta quinta-feira, para procurar o traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family. Resgatado do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, em junho deste ano, ele estaria escondido na Favela do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Estão na comunidade cerca de 200 agentes em busca do bandido.

Participam da ação batizada de “Operação Integração” equipes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e unidade do Comando de Operações Especiais (COE) da PM. Cães farejadores, seis helicópteros e veículos blindados dão apoio aos agentes.